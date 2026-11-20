-Batrakov, Galatasaray'a transfer olduktan sonra hiç değişmedi. Hâlâ aynı açık sözlü, mütevazı ve samimi çocuk. Kesinlikle yıldız havasına girmedi. Bana bir forma getirmesini rica ettim. O da 'Hallederiz, hiç sorun değil.' dedi ve getirdi. Ailecek izliyoruz onu, babam sürekli, 'Bugün bizim Lyosha'nın maçı var, hadi aç maçı!' diyor. Henüz çok genç yaşta güçlü bir kulübe transfer oldu ve şu anda orada kalitesini kanıtlıyor. En önemlisi de bunu yapmaktan korkmadı. Bu gerçekten etkileyici.