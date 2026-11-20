Bir Rus daha mı? Galatasaray için Batrakov'u aradı: Yeni bir forvete ihtiyacın yok mu?
Dinamo Moskova oyuncusu Konstantin Tyukavin, Aleksey Batrakov ve Galatasaray ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dinamo Moskova oyuncusu Konstantin Tyukavin, Aleksey Batrakov ve Galatasaray ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov kısa sürede gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Rus futbolcunun bu başarısının ardından Dinamo Moskova oyuncusu Konstantin Tyukavin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
SE'ye konuşan 24 yaşındaki Rus golcü, "Batrakov gibi 'Keşke ben de orada olsam' diye düşündüğün oluyor mu?" sorusuna cevap verdi: -Elbette, böyle düşünceler aklımdan geçiyor. İzliyorsun ve daha kısa süre önce Rusya Premier Ligi'nde birlikte oynadığın bir futbolcunun şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı sahaya çıktığını, Türkiye Ligi'nde iyi performans gösterdiğini görüyorsun.
-Zaten Rusya Premier Ligi'nde de her zaman fark yaratan bir oyuncuydu. Oturup kendi kendime, 'Ben neden aynısını yapamayayım?” diye düşünüyorum. Batrakov gerçekten harika işler başarıyor. -Onunla sürekli iletişim hâlindeyiz. Şu anda Osimhen sakat. Geçenlerde Batrakov'a mesaj attım ve “Kardeşim, sizin orada yeni bir forvete ihtiyacınız yok mu?” diye sordum. Bence önemli olan oraya gidebilmek. Sonrasında her şey sana bağlı. Neden olmasın?
-Batrakov, Galatasaray'a transfer olduktan sonra hiç değişmedi. Hâlâ aynı açık sözlü, mütevazı ve samimi çocuk. Kesinlikle yıldız havasına girmedi. Bana bir forma getirmesini rica ettim. O da 'Hallederiz, hiç sorun değil.' dedi ve getirdi. Ailecek izliyoruz onu, babam sürekli, 'Bugün bizim Lyosha'nın maçı var, hadi aç maçı!' diyor. Henüz çok genç yaşta güçlü bir kulübe transfer oldu ve şu anda orada kalitesini kanıtlıyor. En önemlisi de bunu yapmaktan korkmadı. Bu gerçekten etkileyici.
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