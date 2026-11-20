"TÜRBE DEDİĞİN BOŞ OLACAK SIRF ONA AİT OLMASI LAZIM": Sevim Ülven, türbenin etrafının boş olması gerektiğine değinerek, "Çocukluğum burada geçti. Asker değil, boş diye duydum. Böyle türbenin üzerinde bina olması doğru değil. Eğer bunda biri varsa içinde günah. Ben 77 yaşında kadınım çocukluğumdan beri burada. 70 senedir burada. Senelerdir böyle millet alıştı. Yeni olan bir şey değil. Şimdi türbe dediğin boş olacak sırf ona ait olması lazım değil mi? Üstünde bina olması doğru değil. Bak sen Telli Baba'ya gidiyorsun var mı? Yuşa Baba'ya gidiyorsun var mı? Bir burada var. Görenler dua edip gidiyor. Ama için dolumu boş mu bilmiyorum. Bir asker yatıyor diyorlar" şeklinde konuştu.