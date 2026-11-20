ÜÇ AYRI SALDIRI DALGASI YAŞANDI Bu yıl şimdiye kadar soğutma sistemlerinin sıcaklık kontrol cihazlarını hedef alan üç ayrı siber saldırı dalgası gerçekleşti. Ağustos: Az sayıda ABD askeri üssünde bulunan buzdolapları saldırılardan etkilendi. 11-12 Ekim: Fransa'da Danfoss sıcaklık kontrol sistemlerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce süpermarket ve gıda işleme tesisi saldırıya uğradı. 1-2 Kasım: 7Avrupa ülkesindeki onlarca süpermarket saldırılardan etkilendi. En ağır etkilenen ülkeler Belçika ve Lüksemburg olurken Fransa'daki az sayıda kan bankası tesisi de etkilendi. Bu saldırı dalgalarının ardından Omega Solutions'tan bir uzman, İngiltere'de en yaygın kullanılan ve İngiliz Resource Data Management (RDM) şirketi tarafından üretilen soğutma kontrol cihazlarının güvenliğini incelemeye başladı. İŞLETMELERE UYARI YAPILDI Güvenlik riskleri konusunda yalnızca süpermarketler değil, İngiltere'nin gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda başka işletme de önlem almaları için uyarıldı. Uyarı yapılan işletmeler arasında küçük marketler, benzin istasyonları, restoranlar, fast food zincirleri, spor arenaları, oteller, gıda işleme tesisleri ve soğuk hava depoları bulunuyor. Pen Test Partners'tan Ken Munro, yaygın kullanılan kontrol cihazlarında, daha önceki saldırılarda hedef alınan Danfoss ve diğer kontrol cihazlarındakine benzer bir zayıf parola sorunu bulunduğunu belirtti.