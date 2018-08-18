AK Parti'de yeni MYK açıklandı!

Ankara Spor Salonunda yapılan 6. Olağan Büyük Kurultayda belirlenen ve 50 kişiden olan MKYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

Toplantıda MYK üyeleri belirlenirken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında MYK listesini açıkladı. Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirilirken, Genel Başkanvekilli Numan Kurtulmuş oldu.

AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.

AK Parti'de yeni MYK üyeleri​ şu şekilde;

Numan Kurtulmuş Genel Başkan Vekili,

Fatih Şahin Genel Sekreter,

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Hayati Yazıcı,

Teşkilat Başkanlığı Erkan Kandemir,

Seçim İşleri Başkanlığı Ali İhsan Yavuz,

Tanıtım ve Medya Başkanlığı Mahir Ünal,

Dış İlişkiler Başkanlığı Cevdet Yılmaz,

Sosyal Politikalar Başkanlığı Fatma Betül Sayan Kaya,

Yerel Yönetimler Başkanlığı Mehmet Özhaseki,

Ekonomi İşleri Başkanlığı Lütfi Elvan,

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Jülide Sarıeroğlu,

Mali ve İdari İşler Başkanlığı Vedat Demiröz,

Ar-Ge Başkanlığı Hamza Dağ,

İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Çiğdem Karaaslan,

Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

MYK'DA 9 YENİ İSİM

AK Parti'de 9 yeni isim, MYK'de görev alırken, 6 isim koltuğunu korudu. Önceki dönemde bakan olarak görev yapan 6 isim MYK'de yer bulurken, bir genel başkan yardımcısının görev alanı değişti.

Partide Binali Yıldırım'ın yerine Numan Kurtulmuş Genel Başkanvekilliğine, Mahir Ünal'ın yerine ise Ömer Çelik Parti Sözcülüğüne getirildi. Parti Sözcülüğü makamı, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ayrıldı.

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Mustafa Ataş'ın yerine Erkan Kandemir atanırken, Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkanlığı görevini Ahmet Sorgun'dan devraldı.

Öznur Çalık'tan boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Betül Sayan Kaya, Erol Kaya'nın başkanlığını yürüttüğü Yerel Yönetim Başkanlığına Mehmet Özhaseki getirildi.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Harun Karacan'ın yerine Jülide Sarıeroğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Ravza Kavakcı Kan'ın yerine Leyla Şahin Usta üstlendi.

Daha önce Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cevdet Yılmaz, görevini Lütfi Elvan'a devrederken, kendisi de Mehdi Eker'in yerine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı.

6 ESKİ BAKAN MYK'DA

Geçen dönem Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olan Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı olan Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş, MYK'de yer aldı.

6 İSİM KOLTUĞUNU KORUDU

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Fatih Şahin, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ MYK'deki koltuğunu korudu.

Öte yandan partinin Disiplin Kurulu Başkanlığına Ahmet Aydın'ın, Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanlığına Yalçın Akdoğan'ın, Etik Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Ali Şahin'in getirildiği öğrenildi.