AK Parti'de üç büyükşehir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul adaylığına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yarınki aday tanıtım toplantısı öncesinde yoğun bir temas trafiği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan dün gece İstanbul’da Yıldırım ile 2 saatlik bir görüşme yaptı. İkili günboyu birkaç kez telefonla temas kurdu.

Üç büyükşehir daha sonra açıklanacak

Milliyet'ten Şebnem HOŞGÖR'ün haberine göre; Görüşmelerde özellikle büyükşehirlere ilişkin seçim stratejisinin değerlendirildiği belirtiliyor. Parti kaynakları bu çerçevede toplantıda daha önce yapılan bilgilendirmenin aksine Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının açıklanmayabileceğini ifade ettiler. Aynı kaynaklar üç büyükşehir ile ilgili açıklamanın bir hafta 10 gün sonra yapılabileceğini kaydettiler.