0553 313 94 23

AK Parti'de temayül yoklaması tamamlandı

Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım'da belediye  başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de tüm Türkiye'de aynı anda yapılan  temayül yoklaması sona erdi.

18 Kasım 2018 Pazar 16:39
AK Parti'de temayül yoklaması tamamlandı

Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için AK  Parti'de hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıklar kapsamında belediye başkanlıkları, il genel ve belediye  meclisi aday adaylığı sürecini 5 Kasım'da başlatan AK Parti'de belediye  başkanlıkları için aday adaylığı süreci 16 Kasım'da son bulmuştu.

Belediye başkanlıkları için 145 bin teşkilat mensubunun katılımıyla  bugün temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk defa "e-temayül" yöntemiyle elektronik ortamda  gerçekleştirilmesi dolayısıyla yoklama sonuçları kısa süre içerisinde elde edilebilecek.

Toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda  bulunduğu AK Parti'de il genel ve belediye meclisi üyelikleri için 3 Aralık 2018  Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 16:39
  1. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elitaş'tan Vanlılara 'PKK' çağrısı!
    1. Elitaş'tan Vanlılara 'PKK' çağrısı!
    2. California'daki yangınlarda bilanço..
    3. Hatay'da kamyon dehşeti! Taraladaki..
    4. Hatay'da ortalık savaş alanına döndü!
    5. Fransa'da 14 kişi ölmüştü... Yine..
    6. Kadın adaylar, Abdulkadir Geylani Taş..
    7. AK Parti'de temayül yoklaması tamamlandı
    8. İsrail’in zalimliğine karşı Filistin’e..
    9. Taliban ile ABD anlaştı! Ülkeden..
    10. AK Partili isimden tarımsal eğitim..
    11. Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın..
    12. Bulgarlar sokağa çıktı: Mafya..
    13. Hedefimiz Türkiye’yi üretim üssü..
    14. 15 aylık bebeğini döverek öldürdü, o..
    15. Gomis'ten Albayrak açıklaması: Zamanı...
    16. Diyabete dikkat çekmek için pedal..
    17. Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan..
    18. Şırnak'ta öğretmenler, okul..
    19. Yemen'in üst düzey yetkilisi,..
    20. Cezaevinden firar etmişlerdi... 3'ü de..
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı