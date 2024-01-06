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Siyaset AK Parti'de kritik tarihler: 7-15 Ocak
Siyaset

AK Parti'de kritik tarihler: 7-15 Ocak

Yeniakit Publisher
2024-01-06 07:42:00 -

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını pazar günü açıklayacak. O programda toplam 12 büyükşehir belediyesi ile 16 kentin belediye başkan adaylarının da kamuoyuna duyurulması bekleniyor. 15 Ocak'ta ise AK Parti'nin seçim beyannamesi seçmenin beğenisine sunulacak.

AK Parti Belediye Başkan adaylarının ilk bölümünü pazar günü açıklayacak. 7 maddelik seçim beyannamesine ise yazım aşamasına geçildi.

AK Parti'de 26 Kasım'da başlayan yerel seçim hazırlıkları temayül yoklaması ve teşkilat istişaresinin ardından, aday belirleme komisyonu çalışması ile devam etti. Hafta başından beri kurmaylarıyla çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ilin belediye başkan adayını belirledi.

12 BÜYÜKŞEHİR VE 16 İLİN BAŞKAN ADAYI AÇIKLANACAK

Edinilen bilgiye göre; 7 Ocak Pazar Günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak programda, aralarında İstanbul'un da olduğu 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayı açıklanacak. Ardından gözler 15 Ocak'ta AK Parti'nin yeni konferans salonundaki programa çevrilecek. Orada ise AK Parti'nin seçim beyannamesi kamuoyuna duyurulacak.

İLÇE ADAYLARI İÇİN YERİNDE LANSMAN

15 Ocak'taki lansmanın ardından, il belediye başkan adayları ilçe belediye başkanlarını kendi şehirlerindeki programlarla seçmene tanıtacak. Erdoğan, İstanbul-Ankara-İzmir programlarına katılacak. Diğer kentlere ise genel başkan yardımcıları gidecek.

BEYANNAMEDE DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

Bu arada AK Parti'nin seçim beyannamesinin de yazımına başlandı. 7 unsurdan oluşması beklenen beyannamede, başlıklar yerel yönetimler vizyonu, güvenli ve dirençli şehirler, katılımcı belediyecilik, kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik, çevre dostu belediyecilik, hizmet belediyeciliği olacak.
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ERDOĞAN SAHAYA NE ZAMAN İNECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mitinglerine şubat itibarıyla başlaması, depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat'ta deprem bölgesinde olması ve yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslimini gerçekleştirmesi bekleniyor.

 

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