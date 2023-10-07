AK Parti'de kongre heyecanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’nde manifesto değerinde açıklamalarda bulunacak...
Ankara’da AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi düzenleniyor. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunacak. Erdoğan’ın açıklaması 35 sayfa sürecek ve manifesto değeri taşıyacak.
Erdoğan'ın sahneye çıkması beklenirken, birbirinden değerli siyasetçiler Akit TV ekranlarında kongreye dair değerlendirmelerde bulunuyor...
Ayrıntılar hazırlanıyor…
ÖNE ÇIKAN VİDEO