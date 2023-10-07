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Siyaset AK Parti'de kongre heyecanı
Siyaset

AK Parti'de kongre heyecanı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 11:49:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’nde manifesto değerinde açıklamalarda bulunacak...

Ankara’da AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi düzenleniyor. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunacak. Erdoğan’ın açıklaması 35 sayfa sürecek ve manifesto değeri taşıyacak.

Erdoğan'ın sahneye çıkması beklenirken, birbirinden değerli siyasetçiler Akit TV ekranlarında kongreye dair değerlendirmelerde bulunuyor...

Ayrıntılar hazırlanıyor…

 

 

 
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