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Gündem AK Parti'de istifa
Gündem

AK Parti'de istifa

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkanı Mert Nazmi Vizili, görevinden ayrılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 10:58:00 -
AK Parti'de istifa

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanan Mert Nazmi Vizili görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Bir açıklama yapan Vizili, "Bu davaya gönül vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde yürümekten şeref duyan biri olarak, ömrümün kalanını da elimden geldiğince bu davaya hizmetle geçireceğim" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere bir süredir geçmiş sosyal medya paylaşımlarım hakkında bir kampanya yürütülüyor. Yürütülen bu kampanyanın şahsıma verdiği zararı önemsemedim. Ancak bu kampanyanın şahsımı aşan bir şekilde partimizi yıpratmaya dönük bir hal alması dolayısıyla Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ayrılmayı partime duymuş olduğum sorumluluğumun bir gereği olarak görüyorum ve görevimden ayrılıyorum.
Bu davaya gönül vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde yürümekten şeref duyan biri olarak, ömrümün kalanını da elimden geldiğince bu davaya hizmetle geçireceğim.

Beraber yol yürüdüğümüz bütün kardeşlerime ve Genel Merkezimizde birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm Başkanlarıma teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun.

Kamuoyuna saygıyla bildiririm."

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