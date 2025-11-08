AK Parti’de dikkat çeken değişim! Beş ilde yeni isimler göreve geliyor

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti’de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarında görev değişikliği yapıldı. Parti yönetiminin aldığı kararla bu illerde yeni il başkanları görevlendirildi. Atamaların ardından teşkilatlarda uyum çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

AK Parti'de geçen aylarda peş peşe istifaların yaşandığı il başkanlıklarına atamalar yapıldı. Partinin Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!
Gündem

Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Denizli, olumsuz davranışları nedeniyle açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen bir kadın memurun, sevgilisi ile bir olup kendisi hakkı..
Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar
Dünya

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın Abraham Anlaşmaları’na katılmayı resmen kabul ettiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Orta Asya l..
