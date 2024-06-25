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Gündem AK Parti'de değişim kararı! MYK'da onay verildi
Gündem

AK Parti'de değişim kararı! MYK'da onay verildi

Yeniakit Publisher
2024-06-25 00:58:00 -
AK Parti'de değişim kararı! MYK'da onay verildi

AK Parti'de Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyonkarahisar İl Başkanları değişti.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), "değişim" ana gündemiyle toplandı. AK Parti'de 7 ilin İl Başkanları değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi konusu masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.40 sularında Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

7 İLDE BAŞKANLAR DEĞİŞTİ

İşte AK Parti'de değişimin yaşandığı iller:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ahaber'de yer alan habere göre Başkanı değişen iller, Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyonkarahisar oldu.

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