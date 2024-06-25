AK Parti'de değişim kararı! MYK'da onay verildi
AK Parti'de Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyonkarahisar İl Başkanları değişti.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), "değişim" ana gündemiyle toplandı. AK Parti'de 7 ilin İl Başkanları değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi konusu masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 00.40 sularında Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.
7 İLDE BAŞKANLAR DEĞİŞTİ
İşte AK Parti'de değişimin yaşandığı iller:
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Ahaber'de yer alan habere göre Başkanı değişen iller, Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyonkarahisar oldu.