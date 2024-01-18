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Siyaset AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ
Siyaset

AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ

Yeniakit Publisher
2024-01-18 16:44:00 -
AK Parti'de adaylık heyecanı! Ankara'ya Turgut Altınok, İzmir'e Hamza Dağ

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ise Hamza Dağ aday gösterildi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu.

ATO Congresium Kongre Merkezinde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olarak açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ise Hamza Dağ aday gösterildi.

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