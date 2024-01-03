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Siyaset AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu!
Siyaset

AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 23:33:00 - 2024-01-03 23:50:39

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin son gelişmeleri aktaran Ömer belediye başkan adaylarının bir kısmının bu Pazar günü Haliç Kongre merkezinde açıklanacağını ifade etti.

Ömer Çelik şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımızın seçimlere hazırlık mesaisi yoğun şekilde devam ediyor. Adaylarımızın ilk bölümünü bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağız. Adaylarımızın ilk kısmının bir bölümü bu pazar olacak. Büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak. Diğer adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken açıklanacak. Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıya imza atması için görüşmeler devam ediyor.

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