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AK Parti Zonguldak ilçeleri belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Zonguldak belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Alaplı belediye başkan adayı, AK Parti Çaycuma belediye başkan adayı, AK Parti Ereğli belediye başkan adayı, Gökçebey AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Kozlu belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Zonguldak ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

11 Aralık 2018 Salı 13:50
AK Parti Zonguldak ilçeleri belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Zonguldak belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Alaplı belediye başkan adayı, AK Parti Çaycuma belediye başkan adayı, AK Parti Ereğli belediye başkan adayı, Gökçebey AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Kozlu belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Zonguldak ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Zongudak belediye başkan adayı da var. AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı Ömer Selim Alan oldu. AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Zonguldak 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Muharrem Akdemir % 39.9

AK Parti adayı Ali Bektaş % 38.6

MHP adayı Gürkan Gülay % 17.7

Alaplı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47.4

AK Parti % 45.6

MHP % 3.6

SP % 2.3

Çaycuma 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47.1

AK Parti 46.8

MHP % 3.1

SP % 2.0

Ereğli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 44.1

CHP % 43.5

MHP % 7,1

Gökçebey 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.6

CHP % 31.3

MHP % 17.3

SP % 1.9

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:50
  1. Zonguldak
  2. Ordu
  3. Niğde
  4. Nevşehir
  5. Malatya
  6. Kocaeli
  7. Kırklareli
  8. Kars
  9. İzmir
  10. Çanakkale
  11. Bingöl
  12. Balıkesir
  13. Ankara
  14. AK Parti Alaplı belediye başkan adayı
  15. AK Parti Çaycuma belediye başkan adayı
  16. AK Parti Ereğli belediye başkan adayı
  17. Gökçebey AK Parti belediye başkan adayı
  18. AK Parti Kozlu belediye başkan adayı

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