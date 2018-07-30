AK Parti yerel seçimlere hazır

Yerel seçimlerin gündeme girmesiyle belediyelerde de ayrı bir heyecan başladı. Eleştiriler, öz eleştiriler yapılıyor hizmetler tartışılıyor. Başkan Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarında belediye başkanlarına açık uyarıları var. Çalışmayan kalamaz. Halkın gönlüne giremeyen aday olamaz. ‘Ya başaracaksınız ya başaracaksınız’ tarzındaki bu yönlendirme, başkanları daha da çok çalışmaya mecbur bırakıyor. Yerel seçimlerde özellikle sembol şehirlerde AK Parti’nin oyunu artırarak çıkması gerekiyor. Bunun için mevcut başkanların hata yapma gibi bir lüksü yok. ‘Yereli kazanan merkezi kazanır’ ilkesiyle yerel seçimlere özel önem veriliyor. Değerli okuyucularımız, Pazartesi Sohbetleri’nde bu hafta Anadolu’ya açıldık. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile AK Parti belediyeciliğini, hedeflerini ve hizmetlerini konuştuk..

AK PARTİ’NİN FARKI VİZYONU

AK Parti belediyecilikte Türkiye’ye nasıl bir ufuk kazandırdı?

AK Parti ile beraber şehirlerimizde ciddi bir hizmet belediyeciliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. Şehirlerimizin fiziki olarak değiştiğini, altyapı sorunlarını bitirdiğini görüyoruz. Yani şu ortaya çıkıyor; halkın temel ihtiyaçlarını esas alan, insanların yaşamış oldukları şehirlerde huzurlu ve mutlu yaşamak için neler gerekiyorsa AK Parti belediyeleri bunları yapmayı çalışıyor. Şehirlerimizde hızlı bir şekilde iyileşme, gelişme olduğu açıkça fark ediliyor.

Başkan Erdoğan yerel seçimleri çok önemsiyor, belediye başkanlarından beklentileri nelerdir?

Bir defa temel belediyecilik ile ilgili işlerinizi yapmak sizin göreviniz diyor. İki; o şehre değer katan, o şehre farkındalık katan ekstra işler yapacaksınız, projeler üreteceksiniz. Yani vizyon katacaksınız. Üç; şehirlerin sahip olduğu değerleri yaşatacaksınız. Dört; vatandaş ile iç içe olacaksınız, onlardan biri olacaksınız. Mütevazı olmalısınız. Garibanların yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz gibi insan odaklı çalışmamızı ön görüyor. Bunlar bize ayrı bir farkındalık katıyor. Şehirlere ayrı bir farkındalık katıyor. Biz de hem vatandaşımıza hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda layık olmaya çalışıyoruz. AK Parti yerel seçimlere hazır. Daha güçlü bir şekilde sonuçlar elde edeceğiz.

KÜLTÜR BİZİ BİRLEŞTİRİR

Kadim geçmişe sahip Sivas için kültürün önemi nedir?

Kültürel varlıklar halkın ortak değeridir ve bize birleştirir. Bizim buna ülke olarak çok ihtiyacımız var. Anadolu şehri olarak Sivas bir Selçuklu şehri, Sivas bir Osmanlı şehri, Sivas bir Cumhuriyet şehridir.

Sivas’ın kendine has bir dokusu var. Belediye olarak bu dokuyu korumak adına neler yapıyorsunuz?

Emin olun bu en önemli çalışmalarımızdan birisidir. Biz bunu koruyabilmek adına, bunu yaşatabilmek adına bizden sonraki nesillere aktarabilmek adına çok önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Mesela biraz önce dedim ki; “Sivas bir Selçuklu şehri”. Sivas’ın meydanına baktığınız zaman, özellikle de hava görüntüsüne baktığınız zaman muhteşem Selçuklu eserlerini görürsünüz. Bir meydan içerisinde üç tane medrese var. Aynı alan içerisinde Osmanlı dönemini yansıtan Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongre binası, valilik olarak kullandığımız binamızı, jandarma binamızı ve camilerimizi aynı alan içerisinde görürsünüz. Aynı şekilde etrafını saran yapılar da iyi veya kötü Cumhuriyet dönemini yansıtır. Yani üç medeniyetin olduğu bir alan. Geçmişte burası tamamen atıl, içerisine insanların girmeye dahi tereddüt ettiği çalılık ve içine kapalı bir alandı. Kenarında da küçük bir çay ocağı vardı, “cıbıllar parkı” derlerdi. Biz burada bu eserleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptık. Restorasyonlarını yaptırdık ve muhteşem bir tablo ortaya çıktı. Farklı bir şekilde yeni bir Sivas mahallesi oluşturuyoruz. Turgut Cansever Hocayı duymuşsunuzdur. Çok iyi bir mimardı, Onun yaptığı bazı çalışmalardan da yola çıkarak eski Sivas mahallesi oluşturuyoruz. Sivas konaklarından, arastalardan, bedestenlerden oluşan muhteşem bir mahalle. Bunu, bizden sonraki nesiller eski Sivas mahallesini yaşasınlar. Buralarda şairler şiirler yazsın, Sivas el sanatları ürünleri buralarda yaşatılsın. Sivas ev yemekleri buralarda tadılsın. Aynı zamanda burası turizm alanına dönüşsün mantığı ile bunları yapıyoruz. Geçmişte Sivas’a iz bırakmış olan, Sivas’a önemli katkıları olan, Sivas’ın ismini asırlar geçmesine rağmen hala tanıtabilen şahsiyetlerimizi bugünkü nesillerimize tanıtabilmek adına çok sayıda yazılı materyaller oluşturuyoruz. Onlar adına özel programlar yapıyoruz. Gene Sivas müzik alanında da çok önemli potansiyeli olan bir il. Bu alanda UNESCO’ya müracaat ettik. Bunlar bizim için yol kadar, su kadar önemli hizmetlerdir diye düşünüyoruz.

SİVAS KABUĞUNU KIRIYOR

Sivas Belediyesi olarak 2019-2023 hedefleriniz nelerdir?

Şunu ifade edebilirim, biz Sivas olarak geçmişte çok göç vermiş bir iliz. İstihdam noktasında, üretim noktasında sürekli küçülen bir süreç yaşamışız Cumhuriyet sonrasında. Biz bunları artık tersine çevirmeyi hedef olarak ele alan, Sivas’ı çekim merkezine dönüştürecek, Sivas’ı istihdam alanına dönüştürecek, Sivas’ı üreten ve ürettiğini Türkiye ve dünyaya pazarlayan bir il konumuna dönüştürecek adımları atmak istiyoruz. Bunlarla ilgili de çok önemli adımlar attık. Sivas son zamanda dezavantaj olan birçok unsuru bertaraf etmiş durumda. Bunlar, örnek olarak; eskiden Sivas büyükşehirlere çok uzaktı, ama şimdi yakın olmaya başladı. Havaalanımız uluslararası havaalanı oldu. Gene hızlı tren projemiz son aşamaya geldi, inşallah 2019 yılında hizmete giriyor. Karayolu ağımız doğu, batı, kuzey, güney bağlantıları güçlendi. Özellikle Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan transit yol ağı gene Sivas’tan geçiyor. Sivas olarak bizim artık temel olarak, “bir şehirde şunlar olmamalı” diyeceğimiz hiçbir eksiğimizi bırakmadık.

BİR BAŞKAN HALKTAN NE İSTEYEBİLİR Kİ...

Halk her zaman belediye başkanlarından bir şeyler ister. Ya siz Sivas halkından neler istersiniz?

Başkanların kaderidir bu... Biz belediye başkanları da herkesten sürekli talep alıyoruz, işimiz o. Vatandaşımızdan beklediğimiz ise; biz ne yaparsak yapalım onlar için yapıyoruz. Onlar için yaptığımızı, bir de onlardan korumak için bize masraf yüklemesinler. Yani, park yapıyoruz. Parkı korumak için de bir sürü ekstra tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda sahiplenmelerini arzu ediyoruz. İki; biz bir şehiriz, 65 mahallemiz var. 65 mahallemizin her biri bizim için önemli. Ama bir güzelliği aynı anda 65 mahalleye birden yapamıyoruz. Öyle oluyor ki bir şeyi yaptığımız zaman, hepsi aynı anda o güzelliği talep edebiliyor. Bu konuda sabırlı olmalarını bekliyoruz. Onun ötesinde sağ olsunlar bize güveniyorlar, bize inanıyorlar. Bu inançlarını ve güvenleri boşa çıkarmayacağımızdan hiçbir zaman şüpheleri olmasın. Dualarını bizden eksik etmesinler. Benim için şehrimin menfaati, belediye başkanı olarak belediyenin menfaati her zaman şahsımın ve ailemin önüne geçmiştir. Kendimizden fedakarlık ederiz ama şehrin menfaatinden fedakarlık etmeyiz.

Başkan olarak çok yoğun bir iş temponuz var. Ailenizle beraber gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Acaba kitap okumaya vakit bulabiliyor musunuz?

İşin doğrusu çok fazla kitap okumaya vakit bulduğum söylenemez. Ama bazen o fırsatım oluyor. Ama fırsat bulduğumda okumaya çalışıyorum. Şu an elimde Hz. Osman’ın hayatını anlatan bir kitap var; Kanlı Gömlek. Şu anda onu okuyorum.