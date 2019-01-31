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AK Parti yerel seçim şarkıları 2019

AK Parti aday tanıtım toplantısında AK Parti’nin yerel seçim 2019 seçim manifestosu açıklanıyor. Manifesto toplantısında AK Parti’nin 2019 yerel seçim şarkıları da tanıtıldı. AK Parti seçim şarkı müzik sözleri.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:44

AK Parti aday tanıtım toplantısında AK Parti’nin yerel seçim 2019 seçim manifestosu açıklanıyor. Manifesto toplantısında AK Parti’nin 2019 yerel seçim şarkıları da tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda partinin seçim manifestosunu açıklayacak. AK Parti yerel seçim adaylarının da tanıtılacağı toplantıda seçim şarkıları ve sloganlar da partililere sunulacak. Manifestonun açıklanmasıyla 31 Mart yerel seçim kampanya dönemi de resmen başlamış olacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koymuş olduğu belediyecilik anlayışını adaylara aktaracak.

AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı şarkılarda gönül belediyeciliğine vurgu yapılması dikkat çekti. Seçim şarkılarının isimleri ise şöyle: "AK Parti Benim, Birlikte Türkiye Olduk, Biz Size Söz Verdik, Bu Vatana Söz Verdik, Canımın İçi Türkiyem, Gönülden Gönüle Bir Yol, İleri Daha İleri, Nereden Nereye, Önce Millet, Sevdamız Halk, Hizmet Aşkı, Güçlü Türkiye, Canı Canan, Biz Yaparız Onlar Konuşurlar."

 

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:44
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