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Siyaset AK Parti yerel seçim çalışmalarını tamamladı! 51 ilin ilçe adaylarını açıklayacak
Siyaset

AK Parti yerel seçim çalışmalarını tamamladı! 51 ilin ilçe adaylarını açıklayacak

Yeniakit Publisher
2024-02-10 08:54:00 -
AK Parti yerel seçim çalışmalarını tamamladı! 51 ilin ilçe adaylarını açıklayacak

Yerel seçim hazırlıklarını tüm hızıyla tamamlayan AK Parti, bugün 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Yerel seçim hazırlıklarını tüm hızıyla tamamlayan AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından bugün de 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Yerel seçim hazırlıklarını tüm hızıyla tamamlayan AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından bugün de 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

AK Parti'nin tüm belediye başkan adayları bugün itibarıyla tanıtılmış olacak. AK Parti, aday belirleme sürecini titiz bir çalışma ile noktaladı.

Başkan Erdoğan her aday için ince eledi sık dokudu, partiye 18'inci zaferi getirecek Türkiye Yüzyılı'nın yerel yönetim kadrosunu oluşturacak isimler belirlendi.

Listelerin tamamlanmasının ardından adaylar açıklanmaya başladı.
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Seçim hazırlıklarında sona gelindi. İlçe belediye başkan aday tanıtım toplantıları bugün sona eriyor.

Aday tanıtımlarının ardından sahada projeler yarışacak.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde çizilen yol haritası her ilin kendi dinamik ve ihtiyaçlarına göre vaatlere dönüşecek.

 

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