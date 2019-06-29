AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!

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Geçtiğimiz gün AK Parti'nin İstanbul'a getirdiği seçmeni ortada bıraktığını iddia eden ve geçtiğimiz aylarda ise Ezan'ı ıslıklayan feminist ve sapkınlara söylediği sözlere tepki gelince kıvırarak özür dileyen Süleyman Özışık şaşırtmaya devam ediyor.

Beyaz TV'de dün yayınlanan Latif Şimşek'in sunduğu Dinamit programına gazeteciler Cem Küçük ve Süleyman Özışık katıldı. Programda KHK ile devletten atılanlarla ilgili yanıltıcı bilgiler paylaşan Süleyman Özışık şoke eden iddialarda bulundu.

7 kat arttırdı, yarısını masum ilan etti

Medyada sürekli AK Parti'ye yakın yazar olarak tanıtılan Süleyman Özışık, 130 kişiden az olan KHK'lı sayısını 7 kat arttırdı ve sayının 780 bin olduğunu iddia etti. Bu uçuk rakamla yetinmeyen aileleriyle beraber 1,5 milyon kişinin de mağdur olduğunu söyleyen Özışık, KHK'lıların yarısının ise masum olduğunu iddia etti.

Cem Küçük itiraz edince yanlış bilgide ısrar etti

780 bin KHK'lı bulunduğu iddiasına Cem Küçük, "100-150 bin diye biliyorum" demesine karşılık Özışık ısrarla iddiasını yineledi.

Özışık'ın iddiasının aksine KHK ile devletten atılanların sayısı 130 bin civarında iken bu sayı arasındaki 22 bin kişi OHAL komisyonuna müracaat dahi etmeyerek durumlarına itiraz etmedi.

Buyur benim yüzüme çarp, Süleyman Özışık.. Çarp ki, "aklımızla alay edildiğinde sessiz kaldık" demeyelim