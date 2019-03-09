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AK Parti yakın markaja aldı! Erdoğan böyle seslenecek...

Erdoğan ilk defa oy kullanacak 2,5 milyon gence, özel hazırlanan video ile seslenecek.

09 Mart 2019 Cumartesi 06:59
AK Parti yakın markaja aldı! Erdoğan böyle seslenecek...

Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin en çok önemsediği seçmen kitlesi bu yıl ilk defa oy kullanacak gençler. AK Parti, 1 milyonun üzerindeki genci yakın markaja alırken; bu yıl kullanılmaya başlayan dijital kampanyada bir ilk uygulanacak. 2015 seçimleri öncesi başlatılan gençlere mektup gönderme uygulaması, videolu mektup uygulamasına dönüşüyor. Mektup gönderilen gençler, bu mektubu kendilerine hitaben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından sesli ve görsel olarak dinleyebilecek.

Ailene de anlat

Gençlere gönderilen mektupların her birinin üzerinde “QR kod” bulunacak. Gençler bu kodu akıllı telefonlarına okutarak 45 saniyelik videoyu açabilecek. Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, mektuba gönderilen kişinin ismini söylemesiyle başlayacak. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan mektuba yazdığı mesajların özetini kendisi seslendirecek. Bulunduğu şehirde gençlere yönelik yapılan çalışmaları kısaca anlatacağı videonun sonunda bu projelerin ailesine ve arkadaşlarına da anlatması istenecek. Video, Erdoğan’ın gönül belediyeciliğine destek istemesiyle bitecek.
Yeni oy kullanacaklar ile AK Parti gençlik kollarında yer alan gençler olmak üzere toplam 2,5 milyon gence gönderilecek mektuplar için hazırlıklar son aşamaya geldi. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra mektuplar adreslere teslim edilmeye başlanacak. Gençler kendilerine özel olarak hitap edilen videoları sosyal medya hesaplarından da paylaşabilecek.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 06:59
  1. AK PARTİ
  2. Erdoğan
  3. genç
  4. Mektup
  5. SİYASET Haberleri

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