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AK Parti ve MHP'den ortak hedef: HDP Güneydoğu'dan silinecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı son görüşmede, HDP'nin halkı kandırarak oy aldığı Güneydoğu'da Cumhur İttifakı'nın etkisinin artırılması gerektiği vurgulandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:09
AK Parti ve MHP'den ortak hedef: HDP Güneydoğu'dan silinecek!

AK Parti kurmaylarının yaptığı çalışmayı masaya getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile durum değerlendirmesi yaparken, terör örgütü PKK’nın bölgede izlediği “hendek” siyasetinin kalıntılarının bölge insanı üzerindeki olumsuz etkisinin kaldırılması üzerinde duruldu.

Erdoğan ile Bahçeli’nin uzlaşıya varmasının ardından, AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde uygulanacak Cumhur İttifakı modelinde Güneydoğu Anadolu illerinin, terör örgütü uzantısı siyasi partilerden kurtarılması önceliği devreye girecek.

Hedef Güneydoğuluları HDP'den kurtarmak

Star'da yer alan habere göre; Hedef, HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde birinci olduğu Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Ağrı, Iğdır’da seçimleri Cumhur İttifakı’nın kazanabilmesi. Buna göre Hakkari, Şırnak, Batman, Muş ve Ağrı’da AK Parti’nin büyük bir potansiyeli olmasına rağmen, küçük farklarla HDP’nin aldığı yerlerde MHP, AK Parti’nin adaylarını destekleyecek. Aynı şekilde Kars, Iğdır gibi MHP potansiyelinin yoğun olduğu illerde HDP’ye birkaç yüz oyla kazanmasının önüne geçilmesi için Cumhur İttifakı’nın tek aday etrafında toplanması planlanıyor. 

Vatandaş hizmetle tanışacak

Cumhur İttifakı’nın, bölgede ‘kayyım’ atanan belediyeler vasıtasıyla vatandaşın artık hizmetle tanışması, bölgenin terör ve örgüt baskısından tümüyle arındırılarak insanların özgür şekilde hareket edip, seçimlerde iradelerini istedikleri gibi ortaya koymalarını sağlayacak bir yönetimin oluşmasının önemi üzerinden hareket edeceği belirtildi. 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:09
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Tunceli
  6. Siirt
  7. Muş
  8. Mardin
  9. Kars
  10. Hakkari
  11. Diyarbakır
  12. Ağrı
  13. mhp
  14. ak parti
  15. devlet bahçeli
  16. recep tayyip erdoğan
  17. Hdp

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