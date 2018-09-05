AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak?

Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerini yaptı. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı sandıktan zaferle çıktı. Türkiye erken seçim olmazsa 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerini yapacak. Peki yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ittifak yapacak mı? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel seçimler erkene alınacak mı? İşte detaylar…

MHP yerel seçim çalışmalarına hızlı başladı. Yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına şimdidan başlayan MHP, yerel seçimlerde partisini temsil edecek, adaylar için öncelikle mevcut belediye başkanlarına yönelecek. MHP, Belediye başkan adayını belirlemede kriter teşkilatın görüşleri de önemli etken olacak.

ERDOĞAN YEŞİL IŞIK YAKTI

Başkan Erdoğan, yerel seçimlerde MHP ile ittifak iddialarına noktayı koydu. Erdoğan, "Doğrusu Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz" dedi.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Geldi’ye ‘’Türkiye’de Yerel seçimler erkene alınacak mı?’’ şeklinde yöneltilen sorunun ardından konuya ilişkin süren erken seçim tartışmalarına netliğe kavuşturarak henüz böyle bir durumun söz konusu olmadığının özellikle altını çizerek, CHP'den yerel seçimlerin erkene çekilmesine dair bir teklif sunulması halinde konunun yeniden değerlendirmeye alınacağını vurguladı. Bununla birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Geldi; "Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP’nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde ifadelere yer verdi.