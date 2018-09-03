AK Parti ve MHP ittifak yaparsa CHP kaleleri düşer!

MHP lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği yerelde ‘fiili’ ittifak önerisi gerçekleştiği takdirde dengeler tamamen değişiyor. AK Parti’nin yetkili organlarında değerlendireceği öneri kabul edilirse CHP’den 10, HDP’den de 1 il belediyesi ittifaka geçecek. CHP, kalesi olarak nitelendirilen Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Eskişehir gibi illeri kaybediyor.

Cumhur İttifakı ile 24 Haziran’da başarıya imza atan AK Parti ve MHP, yerel seçimlerde de ittifak üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu ittifakın gerçekleşmesi halinde CHP’nin kaleleri olarak nitelendirilen birçok il belediyesi el değiştiriyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı yerelde ittifak çağrısı önümüzdeki günlerde AK Parti’nin yetkili organlarında değerlendirilecek. Yerel seçimlerde de yapılacak ittifak dengeleri değiştirecek. 2019 yerel seçimlerine ilişkin 2014 mahalli idareler seçim sonuçları baz alınarak yapılan perspektifte yerelde, CHP’den 10, HDP’den de 1 il belediyesi ittifaka geçecek.

AYDIN VE HATAY İTTİFAKA



2014 seçimlerinde CHP, Aydın’da 43,8 oy oranıyla kazandı. Aydın’da AK Parti-MHP ittifakı ile iki partinin oy oranı 50,8 oluyor. Burdur’da, AK Parti yüzde 35,1, MHP ise yüzde 17,4 oy potansiyeline sahip. İttifak olursa oy oranı 52,5 ile 2014’te yüzde 44,4 alan CHP’yi geçiyor. Eskişehir’de yüzde 45,3’le seçimleri CHP kazandı. AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,2 oy aldı. Olası bir ittifakla, Eskişehir de CHP’den alınacak iller arasında. Giresun’da da CHP yüzde 46,3, AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,9 oy aldı. Giresun da ittifaka katılacak illerden biri.

CHP’nin Akdeniz’deki belediyelerinden biri de yüzde 41,2 oy alarak kazandığı Hatay Büyükşehir Belediyesi. Hatay’da 2014’te AK Parti yüzde 40,5 oy aldı, MHP’nin oy oranı ise yüzde 15,3. İki partinin oy toplamı burada da CHP’yi geçiyor. Hatay da olası bir ittifakla AK Parti ya da MHP’ye geçiyor.

TRAKYA’YI DA KAYBEDECEK



Edirne’de ise CHP yüzde 36,9’la birinci çıktı. AK Parti yüzde 29,9, MHP ise yüzde 18,3’lük oy aldı. İki parti arasında ittifak yapılırsa, Edirne de ittifaka geçecek.

CHP’nin yüzde 38 oyla kazandığı Kırklareli Belediyesi’nde ise AK Parti yüzde 35, MHP yüzde 24,4 oy potansiyeline sahip. AK Parti ve MHP ittifak yaparsa Kırklareli de CHP’den alınacak iller arasında yer alıyor. CHP’nin Trakya’daki kalelerinden Tekirdağ’da ise belediye yüzde 45,8 ile CHP’de. Yüzde 37,2 ile AK Parti, yüzde 12,7 ile MHP takip ediyor. Olası bir ittifakla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de CHP’den ittifaka geçecek.

KIL PAYI KAÇIRILAN İLLER



Yalova’da 2014’te CHP ile AK Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP yüzde 48 ile birinci olurken, AK Parti yüzde 47,6’da kaldı. Yalova’da MHP’nin oy oranı ise yüzde 1,4. Zonguldak’ta ise CHP yüzde 39,9 oyla seçimi kazandı. AK Parti’nin yüzde 38,6 oy aldığı ilde MHP ise yüzde 17,7 oy oranına sahip.

HDP IĞDIR’DA KAYBEDİYOR



MHP lideri Devlet Bahçeli, yerelde ittifak mesajı verdiği konuşmasında özellikle kayyum atanan belediyelere de dikkat çekmişti. Yerelde ittifak yapılırsa bu belediyelerin HDP’ye geçmemesi için özel bir çalışma yapılacak. 2014 seçimlerinde HDP’nin yüzde 44,2 ile elinde olan Iğdır’da MHP’nin oyu yüzde 42,4. AK Parti’nin oy oranı ise yüzde 10,9. Muhtemel işbirliğinde Iğdır da Cumhur İttifakı’na geçiyor.