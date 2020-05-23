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Siyaset

AK Parti ve MHP "ahlaka aykırı" diyerek harekete geçti! Milletvekili transferine karşı 4 madde

AK Parti ve MHP, CHP'nin vekilleri mal gibi görüp istediği gibi diğer partilere istediği gibi transfer yapmasına olanak sağlayan milletvekili transferinin önüne geçmek için başlattığı çalışmada sona geldi. Taslakta 4 seçenek üzerinde duruluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 08:44:00 - 2020-05-23 08:46:09
AK Parti ve MHP "ahlaka aykırı" diyerek harekete geçti! Milletvekili transferine karşı 4 madde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte İYİ Parti’ye milletvekili transferi yaptıkları ve aynı şeyi gerekirse DEVA ve Gelecek Partileri için de yapacaklarına ilişkin açıklamaları, dikkatleri bir kez daha “milletvekili pazarı”na çevirdi. AK Parti ve MHP’nin, daha önce Siyasi Partiler Kanunu’nda gerekli düzenlemeyi yapmak için başlattıkları çalışma, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrasında hızlandırıldı.

İki partinin ortak hazırladığı çalışma haziran ayında TBMM gündemine gelecek. Edinilen bilgiye göre, Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili kanunlarda yapılacak düzenlemeyle “milletvekili pazarı”, “Hülle” tartışmaları sonlandırmak için 4 seçenek üzerinde duruluyor. Buna göre;

• Partisinden istifa eden milletvekili bağımsız kalmalı.

• Milletvekili partisinden ayrıldıktan sonra 6 ay hiçbir partiye geçmemeli.

• Bir parti, TBMM’de grup oluşturacak şekilde toplu transfer yapamaz.

• Bir vekil partisinden ayrılıp başka bir partiye geçtikten sonra geri dönemez.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bostancı, “Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkân vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde; ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak” dedi.

Kaynak: Akşam

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