‘AK Parti ve Erdoğan gidiyor’ diyenlere kötü haber! 24 Haziran tokadını hatırlatan muhalif bombayı patlattı

Fondaş Medyascope yazarı Alphan Telek, bugünkü köşesinde öyle bir köşe yazısı kaleme aldı ki… Alphan Telek , “İktidar aslında gitti” – O zaman bu anketler ne anlama geliyor?” başlıkla yazısında muhalefeti yerle bir etti.

Muhalefeti korkutan anket sonuçlarını böyle anlattı!

Millet İttifakı kanadında konuşulanları köşesine taşıyan Alphan Telek, “Muhalif çevrelerde bir süredir iktidarın artık düştüğü ve hatta geçişin halihazırda başladığı, Ankara’da pazarlıkların yapıldığı bilgileri dolaşıyor. Öte yandan, TEAM Araştırma ve MetroPoll gibi anket şirketlerinin yaptığı araştırmalar, iktidarın toplumsal desteğinin azalmadığını, tersine son iki ayda yükseliş halinde olduğuna işaret ediyor. Hem de böylesi koşullara rağmen.” dedi.

“24 Haziran’da ya da benzerlerinde nasıl tokat yediğini biliyoruz”

Kükreyerek “iktidar olduk” havasına giren Millet İttifakı’nın paydaşlarını şok edecek ifadelerini sürdüren Alphan Telek, şunları söyledi:

“Öyleyse muhalif çevrelerin ‘İktidar düştü, geçiş başladı’ söylemlerinin hiçbir anlam ifade etmediğini vurgulamak lazım. Tıpkı 24 Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi boş bir zafer & umut havasının doğduğunu söyleyebiliriz. Benzer söylemleri tam olarak o dönemde de çok sık duyardık : ‘Yok, yok insanlar çok sinirli, bıktılar, kendi tabanları bile bıktı, gittiler, bu iş bitti, Erdoğan’a Erdoğan gibi cevap veren biri lazım, bak o tondan konuştu mu nasıl susuyor’. En aklı başında muhalifin bile bu tavrının 24 Haziran’da ya da benzerlerinde nasıl tokat yediğini biliyoruz.”

“Bütün bedeli halk öder”

“Muhalifler tarafından yanlış yönlendirilmenin bedelini halk ödüyor” diyen Alphan Telek, şunlara dikkat çekti:

“31 Mart ve tekrarlanan İstanbul seçimleri 24 Haziran’da umudu alınan ve ezilen halk için gerçek bir başarı öyküsüdür. Ancak bu kez seçim kaybedilirse gelecek olan sadece siyasal depresyon değil ülkenin kaybı olur. Şimdiden ülkemizi terketmek zorunda kalan doktorların sayısı bugün 10 binse, o gün bu sayı bütün toplumsal kesimler açısından katlanır. Lübnanlaşma süreci kurumsallaşır ve son halini alır. Bütün bedeli ise halk öder.”

“Söylenecek söz belli değil, o yüzden kimseye söz veremiyorlar”

Muhalefetin toplumu ikna edemediğini itiraf eden Alphan Telek, şu sözlerle eleştirilerini sürdürdü:

“O yüzden muhalefetin rolü böylesi bir kriz döneminde hiçbir açılım sağlamıyor. Nasıl bir Türkiye istediklerini güçlendirilmiş parlamento ve bunun etrafında biraraya gelme hariç anlatabilmiş değiller. Son günlerde ise bir kez daha Erdoğan üzerinden başvurulan söylemler sadece bize değil AKP tabanına da eski günleri hatırlatıyor. Muhalefetin şanssızlıklarından biri dünyadaki trendin de henüz netleşmemiş olması. Söylenecek söz belli değil, o yüzden kimseye söz veremiyorlar.”