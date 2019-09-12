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AK Parti Van Milletvekili Kartal, Van’da hemşehrileriyle bir araya geldi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van’da hemşehrileriyle buluşmaya, kucaklaşmaya devam ediyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:27
AK Parti Van Milletvekili Kartal, Van’da hemşehrileriyle bir araya geldi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van’da hemşehrileriyle buluşmaya, kucaklaşmaya devam ediyor.


AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van ile alakalı birtakım görüşmeler yapmak üzere gittiği Ankara’dan geri döndü. Van’da çeşitli programlar çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek istek, talep ve sorunlarını dinleyen Kartal, tüm hemşehrilerinin elini sıkmaya devam ediyor. Ayrıca Kartal, Van’daki bazı kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerini ziyaret ederek, Van’a yapılan ve yapılması planlanan çeşitli yatırımlar, projeler ile ilgili bir takım bilgiler alıyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:27
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