AK Parti Üsküdar belediye meclis üyeleri 2019
AK Parti Üsküdar belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Üsküdar belediye başkan adayı Hilmi Türkmen’i aday gösterdi. Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar’da yarışacak AK Parti Üsküdar belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Üsküdar belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.20 Şubat 2019 Çarşamba 08:49
AK Parti Üsküdar belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Üsküdar belediye başkan adayı Hilmi Türkmen’i aday gösterdi. Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar’da yarışacak AK Parti Üsküdar belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Üsküdar belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi aday listesi.
Üsküdar 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Hilmi Türkmen % 45.6
CHP adayı İhsan Özkes % 43.1
MHP adayı Habib Suiçmez % 5.5
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