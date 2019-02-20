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AK Parti Ümraniye belediyesi meclis üyeleri 2019

Ümraniye belediyesi AK Parti meclis üyeleri. AK Parti Ümraniye belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Ümraniye belediye başkan adayı İsmet Yıldırım’ı aday gösterdi. İsmet Yıldırım ile birlikte Ümraniye’de yarışacak AK Parti Ümraniye belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Ümraniye belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:56
AK Parti Ümraniye belediyesi meclis üyeleri 2019

Ümraniye belediyesi AK Parti meclis üyeleri. AK Parti Ümraniye belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Ümraniye belediye başkan adayı İsmet Yıldırım’ı aday gösterdi. İsmet Yıldırım ile birlikte Ümraniye’de yarışacak AK Parti Ümraniye belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Ümraniye belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Ümraniye Belediye Meclis üyesi aday listesi.

Ümraniye 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Can % 49.5

CHPadayı Sacit Eyüboğlu % 29.8

MHP adayı Sabri Şenel % 10.3

Ümraniye 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

AK Parti % 48.1

CHP % 22.8

HDP % 9.8

MHP % 8.8

İYİ Parti % 8,4

AK Parti Çekmeköy belediye meclis üyeleri 2019

AK Parti Üsküdar belediye meclis üyeleri 2019

CHP Ümraniye belediye meclis üyeleri 2019

AK Parti Sarıyer belediyesi meclis üyeleri 2019

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:56
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