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AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: “Mahalleler arasındaki hizmeti dengeleyeceğiz”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Bir taraftan sanayisi, bir taraftan gecekondusu, bir taraftan ulaşım aksları, işte birçok mahalle bir anda hizmet alınca biri az almış, biri çok almış.

20 Şubat 2019 Çarşamba 23:56
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: “Mahalleler arasındaki hizmeti dengeleyeceğiz”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Bir taraftan sanayisi, bir taraftan gecekondusu, bir taraftan ulaşım aksları, işte birçok mahalle bir anda hizmet alınca biri az almış, biri çok almış. İnşallah bunları biz dengeleyeceğiz” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını gün boyunca sürdürdü. Güne Dudullu Organize Sanayisi’nde bazı fabrikaları ziyaret ederek başlayan Yıldırım, daha sonra İstiklal Mahallesi’nde esnaflarla buluştu. İş yerlerine uğrayan Yıldırım, vatandaşlarla dertleşerek, sorunlarını dinledi. Ümraniye’yi karış karış dolaşmayı sürdüren Yıldırım, akşam saatlerine doğru ise Kars Merkez İli Ataköyü Derneğini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden ve projelerini anlatan Yıldırım, “Ümraniye’nin problemleri var. Bilhassa 2B arazilerinden kaynaklı konular var. Çakmak Mahallesi’nden Dudullu’ya doğru biraz az hizmet almış. Ama kolay da değil tabii. Ümraniye bir anda 700 bin kişilik nüfusa ulaşmış ve gelişmiş. Bir taraftan sanayisi, bir taraftan gecekondusu, bir taraftan ulaşım aksları, işte birçok mahalle bir anda hizmet alınca biri az almış, biri çok almış. İnşallah bunları biz dengeleyeceğiz. Belediye hizmetleri iyi bir hale gelmiş ama kusur yok mu? Olabilir. Eksik yok mu? Olabilir. Bunları zamanla tamamlayıp bu yeni dönemde üzerine koyarak gitmemiz lazım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 23:56
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