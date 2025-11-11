“AK Parti teşkilat başkanıyım” diyerek ortalığı birbirine katmıştı! Rezillikte yeni gelişme

Aydın’da eşiyle birlikte alkollü araç kullanırken polis tarafından durdurulan ve kendisini AK Parti Efeler İlçe Teşkilat Başkanı olarak tanıtan Kübra Berna Ünal’ın, partiyle hiçbir bağlantısının olmadığı açıklandı. Olay sırasında polislere hakaret ve tehditlerde bulunan eşi H.Ü. ise tutuklandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Kübra Berna Ünal’ın polis ekiplerine kendisini AK Parti Aydın Efeler İlçe Teşkilat Başkanı olarak tanıttığı ve yaptığı telefon görüşmesinde AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile konuştuğunu iddia ettiği görülmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, “Bahsi geçen kişi, Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi, üyesi dahi değildir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise Ünal ile yaptığı görüşmeyi doğrulayarak, “Videodaki hanımefendi beni aradı. Alkollü araç kullandıklarını söyledi. Ben de ‘Alkollü araç kullanıyorsan cezasını ödeyeceksin, bir daha yapmayın’ dedim ve telefonu kapattım.” açıklamasında bulundu. Savaş, videoda olayın açık biçimde görüldüğünü belirterek, “Mevzuata aykırı hiçbir eylemi desteklememiz söz konusu olamaz. Konuyla ilgili yargı süreci başlatılacaktır.” dedi.

Aydın Valiliği’nin açıklamasına göre, sürücünün 2,09 promil alkollü olduğu, 9 bin 268 lira para cezası kesildiği ve ehliyetine altı ay el konulduğu bildirildi. H.Ü.’nün polislere yönelik hakaret ve tehdit içeren sözler kullandığı tespit edilince, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.