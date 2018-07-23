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AK Parti Sözcüsü Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bedelli askerlikte temel eğitimin 21 gün olarak konuşulduğunu, herhangi bir değişiklik düşünmediklerini söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:48
AK Parti Sözcüsü Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

  • AK Parti'den bedelli askerlik için yeni teklif

21 günde değişiklik öngörülmüyor, 38 üst yaş sınırını kaldırdık

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelli askerlikte temel eğitimin 21 gün olarak konuşulduğunu ve bu sürede herhangi bir değişiklik düşünmediklerini söyledi. Yurt dışı için 38 olan üst yaş sınırını ise kaldırdıklarını belirtti. 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:48
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