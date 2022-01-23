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Siyaset AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Nefret sponsorluğu yapıyorlar
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Nefret sponsorluğu yapıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamalarına destek veren siyasilere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 17:21:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Nefret sponsorluğu yapıyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete “yatırım” yapanlardır." diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline “yatırım” yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

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