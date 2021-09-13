AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "Fransa gizli servisinin bilgisi dahilinde..."

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti üçüncü yılına girdi. Hakkari, Şırnak, İzmir ve Muş'ta da aileler vicdan nöbetini tutmaya devam ediyor. Diğer illerdeki anneler de gündemimizdedir.

Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor

Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe operasyonları da devam ediyor. İnsanlık düşmanı yapı olan terör karşı yapılan mücadele sorumluluğumuzdur. Durmaksızın operasyonlar devam ediyor.

130 terör eylemi engellendi!

Engellenen 130 eylem karşısında kararlı mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar da devam ediyor.

Son 18 yılda okul öncesi eğitime erişen öğrenci sayısı 4 kat arttı

Okul öncesi eğitim çocukları eğitime hazırlamak için kritik bir rol oynuyor. Son 18 yılda okul öncesi eğitime erişen öğrenci sayısı 4 kat artmıştır.

4+4+4 sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitime geçmemiz, okullaşma oranını yüzde 87.93'e ulaştırdı. MEB'in bütçesi sürekli olarak artırılmıştır.

Eğitime ayrılan bütçe 17, yatırıma ayrılan bütçe 5 katına çıkarılmıştır. Öznemiz öğretmenlerimizdir. 2002'den bu yana öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 27'den 17'ye düşürülmüştür.

Mısır ile ilişkilerde normalleşme

Mısır ile ilişkilerde normalleşme süreci yaşanıyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Haftalık 21 seferle THY, Afrika'da en çok seferi Kahire'ye düzenliyor. İkili ilişkilerin yanında konuşmamız gereken başka meseleler de var. Irak, Filistin, Libya gibi sorunlarda daha ortaklaşa ilerlenmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Afganistan'da son durum

Taliban ülkede kontrolü ele aldı. Afganistan'daki yabancı askerlerin tamamı 31 Ağustos'ta ayrıldı. Bizim askerlerimiz 20 yıl boyunca şanla, şerefle görevini tamamlamış oldu. Büyükelçiliğimiz hizmet vermeye devam edecek. Dünya ile bağlantıyı sağlayan bir faaliyet yürütüyoruz. Kadın hakları başta olmak üzere Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Geçici bir hükümet kuruldu, yeterince kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Kadın hakları konusunda geçmişte yaşanan acı ve sıkıntıların bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Geçici hükümet ile uluslararası toplum birbirine temkinli yaklaşıyor. Türkiye hem kendi hassasiyetlerini takip ediyor hem de uluslararası toplumda ortak adımlar atıyor.

Fransız firmadan teröre destek!

Yeni bir şey çıktı Fransız firma, DEAŞ'ı Fransa gizli servisinin bilgisi dahilinde desteklemiş. Bu insanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı. Yargıtayın aldığı karar, terörün finansmanı olduğunu onaylayan bir karardır.

Türkiye'nin operasyonları sırasında en çok sesi çıkanlardan biri Fransa'ydı. Görüyoruz ki onlarla bağlantılı kurumlar ortaya çıkıyor. Türkiye hakkında söyledikleri yalanların da başka bir ifadesi bu. Meğerse kendi yaptıklarını Türkiye'ye iftira atıyormuş.

"Laiklik konusunda AK Parti'nin tavrı bellidir"

AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un istismarın önlenmesi için Laiklik tanımının yeniden yapılmasıyla ilgili soruya ise AK Parti olarak laiklik tanımı bellidir. AK Parti olarak laikliğin Anayasa'da olmasından yanayız. Bununla birlikte laiklikle ilgili başka kesimlerin yaptığı değerlendirmeleri de kabul etmiyoruz. Zira geçmişte laiklik adı altında vesayet zihniyetinin ülkemizde neler yapıldığını da biliyoruz. Bu ülke bundan çok acı çekmiş, kadınlarımız bu konunun en büyük mağdurlarıdır. CHP'nin çeşitli zamanlarda laiklik adına verdiği beyanat ve laiklik referansı altında yol açtığı mağduriyetler de bilinmektedir.