AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenliyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenliyor

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

(Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasındaki temasları) Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp garip komplo teorilerini içeren birtakım yorumlar görüyorum. Halbuki bütün bu temaslar, kapsamlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretlerinde gerçekleştirdiği, farklı kimliklere saygıyı, farklı kimliklerle diyaloğu önemseyen diyalogların bir parçasıdır.

New York'ta herkes kendisi açısından sorunlara değinirken, sadece sayın Cumhurbaşkanımız her soruna değinen bir konuşma gerçekleştirmiştir

Nefret söylemi ile mücadele çok önemli.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Herkes çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken, Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü

Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir, Kral ve tabii ki Suudi Arabistan halkı tartışmaların dışındadır.

Soruşturma hukuk prensiplerine uymuyor.

Bu katliamı gerçekleştiren kimdir? Emri kim vermiştir? Bunların cevapları hala verilmemiştir.

Süreç şeffaflıktan uzak yürütüldü.

Suç İstanbul'da işlendi yargılama İstanbul'da yapılmalı.

MÜLTECİ KONUSU

Cumhurbaşkanımızın AB'ye mülteciler konusundaki mükellefiyetlerini yerine getirmemeleri sebebiyle, 'Biz bu yükü tek başımıza taşımak zorunda değiliz. Taahhütlerinize uymuyorsunuz, gereğini yaparız' açıklamasından sonra muhtelif açıklamalar geldi.

AB mülteci meselesinde sınıfta kalmıştır.

Türkiye ise dünyadaki standartları yükselten bir tutum sergilemiştir. İçişleri Bakanlığımızın bu meseleyi yönetmekle olduğu kriterler AB'nin kriterlerin çok üstündedir. Bu kriterlerin olması da yetmiyor.

AB ile yapılan göçmen anlaşması bu haliyle işlemiyor.

Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir

GÜVENLİ BÖLGE

Biz Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusunun yarısı kadar bir yükü çekiyoruz. Ama neticede bu yükü sonsuza kadar çekmek durumunda değiliz. Çözüm burada güvenli bölgenin kurulmasıdır.

Demografik yapıyı bozanlar terör örgütleridir.

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatıyla koyduğumuz sonuçlar 354 bin mültecinin geri dönmesini sağlamıştır. Türkiye'nin önerisi gündeme geldiğinde 'bu demografiyi değiştirme çabasıdır' diyenler, rejimin ve terör örgütlerinin gayretine örtülü bir destek verdiklerini iyi düşünmelidirler.

Güvenli bölgenin herkes hangi bölgede oturuyorsa o bölgenin asıl sahiplerine teslim edilmek suretiyle kurulması en önemli meseledir.

CHP'NİN SURİYE KONFERANSI

Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur.

İSTANBUL'DA 5,8'LİK DEPREM

(CHP'nin iddiaları) Söyledikleri rakamların çok üstündedir.

Bütün ulaştırma altyapısı gözden geçirilmiştir.

105 milyar TL sağlık altyapısı için harcama yapıldı.

12 milyon kişiye afet eğitimi verildi.

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