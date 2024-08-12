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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten iddialara cevap: Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj göndermedik
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten iddialara cevap: Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj göndermedik

Yeniakit Publisher
2024-08-12 16:13:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten iddialara cevap: Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj göndermedik

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 7'nci Dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?' iddiasına yönelik soruya cevap verdi. AK Parti Sözcüsü Çelik 'Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

* (İsrail'in Gazze'deki saldırıları) İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak suretle yargılanmalıdır.

* Uluslararası toplumda ne zaman ateşkes idaresi yükseliyor o sırada bir suikast gerçekleştiriyor İsrail. Bu ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı, Hitler'in Dışişleri Bakanı gibi davranmaya devam ediyor.

* Geçmişte terörle anılan bölgeler bugün festivallerle anılıyor. Orada halaylarla, türkülerle, şarkılarla Hakkari'de Cilo Festivali kutlandı.
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* Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde bu hizmet, bu mücadele, bu değişim dönüşüm Türkiye'yi geleceğe taşımak iradesi yoluna devam edecektir.

(Kerkük'te tartışmalı vali seçimi) Burada KYB'nin fiili bir durum oluşturarak Türkmenleri dışlaması, diğer Arap grupları ve KDP'yi dışlaması gibi bir siyaset tarzının doğru olmadığını düşünüyoruz.

* (AK Parti Can Atalay için TBMM'de yapılması planlanan oturuma katılacak mı?) Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz.

* (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP 7'nci Dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?) Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir.

* Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na; İsrail aleyhine açılan soykırım davasına taraf oldu. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya bundan sonrasında da bunun daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini, bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz.

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Yorumlar

Tabii Olarak

Amblem yedi kollu şamdan olunca, her şey mümkün.

A g

Şu Ömer Çelik bir türlü savunmadan çıkamıyor nasıl sözcü bu ya aslı olmayan habere bile sert tepki gösteremiyor bunlara hakaret edeceksin kardeşim Kibar feyzo
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