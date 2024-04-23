AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan efendi için başsağlığı mesajı
93 yaşında Hakk'a yürüyen İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başsağlığı mesajı yayımladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muhterem Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA