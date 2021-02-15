  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin Gara katliamı açıklamasına tepki
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin Gara katliamı açıklamasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Gara katliamına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik, "Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 18:50:00 - 2021-02-15 19:18:51
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin Gara katliamı açıklamasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Gara katliamına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

PKK’ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK’nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir

NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır.

Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir! PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi sözkonusu olamaz.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara katliamıyla ilgili başsağlığı mesajında "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Rize kongresinde yaptığı konuşmada söz konusu açıklamaya "Amerika'nın yaptığı açıklama evlere şenlik. Hani siz teröristlerin, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz; bal gibi de yanında ve arkasındasınız" sözleriyle tepki göstermişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saffet

Amerika elçisi kovalım amerikanın dedeagac üstlenmesine karşılık incirliği Rusya ya tahsis edelim zaten Fransa'nın dediği gibi Nato hasta olmuş yaşlanmış teröre destek veren bir kuruluşa dönmüş bu sebeple teröre karşı yanımızda degil diye düşünüyorum
  • Yanıtla
Yunan spiker böyle isyan etti: Biz ne yapıyoruz?
Gündem

Yunan spiker böyle isyan etti: Biz ne yapıyoruz?

Türkiye'nin Yunanistan'ın kuşatmaya çalıştığını iddia eden Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Osmanlı'nın halefleri Bayraktar SİHA'lar ve BO..
Uzman isimden bomba analiz! Türkiye ABD ve Fransa'yı liste dışında bıraktı
Gündem

Uzman isimden bomba analiz! Türkiye ABD ve Fransa'yı liste dışında bıraktı

"Anadolu Ajansı" için "Kafkasya'nın barış ve iş birliği bölgesi olma fırsatı değerlendirilecek mi?" başlıklı bir analiz kaleme alan Kafkasya..
Tüm Türkiye'de yasaklandı! İşte o markalar...
Gündem

Tüm Türkiye'de yasaklandı! İşte o markalar...

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğunu tes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay