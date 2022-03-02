﻿AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Montrö açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Montrö Sözleşmesi için, "Türkiye'nin takdirine bırakılmış bir konu varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek bir tutumun içerisine girmeyecektir" dedi.



Çelik'in açıklamalarından satır başları:

2023'teki seçimlere dönük olarak sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları var.

Cumhurbaşkanımızın Ukrayna krizi ile ilgili mesaisi var. Ateşkesin sağlanması için görüşmeler devam ediyor.

Bir ülkenin diğer ülkeyi işgal etmeye kalkarsa o zaman her ülkenin bir başka ülkelerle iddiaları var. Doğru olmaz. Temel prensiplere göre hareket etmeye devam ediyoruz. Haksız girişimlerin karşısındayız. Tarafımız prensiplere dayalı.

Bu savaş başlayana kadar vizyonsuzluk ortaya kondu diğer ülkelerden.

Türkiye ile ilgili açıklamalarda Türkiye'nin pozisyonunun kritik olduğunu ifade ediyorlar. Önemli olan bu imkanın kullanılmasıydı. Barış için yeterli destek verilmemesinin bedeli ödeniyor.

Saldırılar başladıktan sonra bütün taraflarla Cumhurbaşkanımız görüşmeye devam ediyor.

İlk müzakerelerden olumsuz bir tablo çıktı. Tabi ki bir egemen ülkeden toprağının parçasını istemek. Silahsızlanmasını istemek rasyonel bir yaklaşım değil.

Birleşmiş Milletler yaptırımlarına katılmış Türkiye, her ülkenin tepki mekanizması farklıdır. Burada tabi her zaman olduğu gibi psikolojik harekatlar ortaya çıkıyor.

"Ukraynalılara kapılar açılırken..."

Avrupa'nın Ukraynalıları kabul etmesini takdirle karşılıyoruz. Sürdürmesi gerektiğini altını çiziyoruz.

Unutmamak gerekir ki insan hakları bir bütündür. Ukraynalılara bu kapılar açılırken öte yandan Yunanistan'ın göçmenleri ölüme iten yaklaşımları devam ediyor. Görmezden geliniyor.

İnsan haklarının sarışın mavi gözlü, siyah tenli diye ayrım gösterilmez. Bu durumda Avrupa'da insan haklarını savunmanın anlamı kalmaz. Son derece utanç verici.

Suriye'de insanlar ölürken elini kolunu kıpırdatmayanların çelişkinin belirginleşmesi açısından üzerinde düşünülmesi durumdur.

Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyesi sürüyor. Bu notkada çalışmalar devam ediyor.

Montrö açıklaması

Türkiye bu işgali bir savaş olarak tanımladı. Burada iki tane konu var. Birincisi Montrö'nün yaptırımları, Türkiye'nin takdirine bırakılmış bir konu varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek bir tutumun içerisine girmeyecektir. Kimsenin yalan haber yapmaması, bu acıyı manipüle etmemesi gerekir.

Türkiye bir tarafıyla tarih boyunca güçlü bir Avrupa devletidir. Yüz yıldır da demokrasi ile yönetiliyor.

AB mekanizmasını bozdular

Türkiye, Avrupa Birliği ülkesi birçok ülkeden daha çok kriterlere uygun bir ülkedir. AB mekanizmasını bozdular. Türkiye ile fasıl açma konusunu bile müzakereye sundular. Fasıl açmayarak Türkiye'nin kriterleri yerine getirmesini engelliyorlar. Türkiye Avrupa Birliği'ne yük olacak değil gerçek yörüngesine oturtacak bir güçtür.

Türkiyesiz NATO olmaz. NATO Güvenlik konseptine bakın, içinden Türkiye'yi çıkardığınızda tüm sistem çöker. Macron, bir kaç sene evvel NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyor.