AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo'yu şamarladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo dergisinin "bir nefret suçları bülteni" olduğu ifade ederek, "Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Charlie Hebdo adlı dergi, bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa'nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz."



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