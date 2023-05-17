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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo'yu şamarladı
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo'yu şamarladı

Yeniakit Publisher
2023-05-17 12:34:00 - 2023-05-17 12:38:09
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo'yu şamarladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo'ya ayar verdi. Çelik "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo dergisinin "bir nefret suçları bülteni" olduğu ifade ederek, "Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Charlie Hebdo adlı dergi, bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa'nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz."

 
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Yorumlar

CHARLİE HEPTUDEN DAHA GAVUR, DAHA İSLAM MÜSLÜMAN DÜŞMANI YERLİ GAVURCUKLARA, MEDYALARINA NE DEMELİ

HAÇLILARIN, GAVURLARIN FONLADIĞI BESLEDİĞİ BU MEDYA VE YAZARLAR ÇİZERLER TAİFESİ MİLLETİN MEMLEKETİN MENFAATİNE HİÇBİR İCRAATA ALKIŞ TUTMADIKLARI GİBİ HEP MUHALİF OLDULAR, YAPILMAMASI İÇİN DE her türlü şeytanlığı namussuzluğu yaptılar. İslam, Müslüman düşmanı yerli gavurcuklara Cumhuriyet sözcü Halk TV FOX TV ve benzerlerine daha büyük tepkiler verilmeli, onlara alkış tutan besleyen fonlayanlara karşı da çok ama çok dikkatli olmalıyız. MUŞLUADAM

Vahap Kslyoncu

Utanmaz bati bize diyorki benim dediğim adamı yani benim uşağını seçeceksin bizde diyoruzki hayır senin uşağını değil kendi liderimizi seçeceğiz bunu dediğimiz zaman biz gerici onlarsa demokrat oluyor.Ben böyle demokratların .......
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