AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Azerbaycan'ın yanındayız

AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamasından satır başları:

Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz.

Srebrenista katliamının 25. yılına geldik. Bunun acısı hiç dinmedi. BM askerlerinin buradaki Boşnak masum insanları kendilerine sığındığı halde Sırp katillere teslim ettiler. Sadece Hollanda Yüksek Mahkemesi, verdiği kararda %10'unu sorumlu tuttu. O zaman Hollanda üniforması giyen askerler sorumludur. İnsanlığa karşı suçsuz kalmasın en derin örneğidir. Bu acıyı halen orada yaşayan Boşnak anneler mücadeleyi sürdürüyorlardı. Dünya buna gereken cevabı vermedi.

'Maalesef bu konuda bir adım biIe atılmadı'

Avrupa'nın göbeğinde gerçekleştirilen bu soykırıma karşı gerekli cevap verilmedi. Maalesef bu konuda bir adım bile gidilmedi. Örneğin Libya'da Hafter güçlerine destek verildiği biliniyor. Hafter'in terk ettiği yerlerde mezarlar ortaya çıkıyor. Srebrenitsa katliamından sonra dünyanın bu konuda bir şey yapmadığının göstergesidir. Aynı Sırp ordusunun Mymarda'ki soykırımı da Myammar ordusunun gerçekleştirdiği biliniyor. Türkiye bir daha Srebrenitsa olmasın diye kararlılığa sahiptir. Gerek Suriye, gerekse Libya'da bu katliamlar olmasın diye gerekli mücadeleyi vermektedir. Türkiye, Sarrac hükümetine destek vermeseydi, Hafter'in benzer katliamlara adım atacağı kuşkusuzdur. Türkiye, yönettiği göç politikası ile Avrupa'yı korumuştur.

'Fransa, Libya'da oyun oynamaya çalıştı'

Fransa'dan Libya politikası olarak bütün bu saldırıların sebebini biliyoruz. Orada oyun oynamaya çalıştılar. Bir yandan Hafter'e destek verirken bir yandan da Hafter ve Sarrac arasında arabulucu olmaya çalıştılar. Cezayirli mücahitlerin cesetleri direniş sembolü olmasın diye kafataslarını alıp Fransa'ya götürdüler. Müzede bunları sergilediler. Bunlardan 24 tanesini jest olarak bize göre ahlaksız bir hareketle geri gönderiyorlar. Her gelen Cumhurbaşkanı, Cezayir seçim kampanyasından dolayı özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Ama Libya'da da olduğu gibi insanlığa karşı kişilere destek veriyorlar.

Wayfair açıklaması

Sosyal medya hesaplarında, bir alışveriş sitesi üzerinden kaçırılmış çocukların pazarlandığına dair gündem oldu. Pek çok arkadaşımız bu konunun incelenmesi gerektiğini söylediler. Çocukların isimleri verilerek yüksek fiyatlara satılıyor. Birileri bunun istismar mekanizması olduğuna dair kanaate varmış. Güvenlik birimlerimiz bu konuyu inceleyecektir.

'Bu çocuklar nasıl kayboluyor?'

Avrupa'da kayıp çocuklar büyük bir yaradır. Serap hanımın hazırladığı rapora göre, kayıp mülteci çocuklar Almanya'da 11 binin üzerinde, Fransa'da 6 bin, İtalya'da 20 bine yakın, İsveç'te 4 bin 659 çocuk kayıp. Bunu defalarca sorduk. Bu kadar güçlü devletlerin bu kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Bu çocuklar nasıl kayboluyor? Kimler tarafından kaçırılıyor? Herkesin kendi ülkesinde kayıp çocuklar için peşine düşmesi gerekir. Serap hanımın raporunu hepinizin incelemesini isterim.

Türkiye'ye seyahat yasakları

Bu korona ile ilgili olarak Türkiye'ye seyahat yasaklarını da yakından takip ediyoruz. Hiçbirinin sağlam gerekçesi olmadığını söylemek isterim. O ülkelerden Türkiye'ye seyahat yasakları koymaları son derece yanlıştır. Gerekli tedbirler çerçevesinde bu yasakların objektif olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

'15 Temmuz'da millet demokrasiye sahip çıktı'

15 Temmuz'un yıldönümüne geliyoruz. Bir millet bu süreçte demokrasiye sahip çıktı. Siyasi açıdan en aşağıdan sokaktan itibaren bütün milletin demokrasisine sahip çıkması, kadınların yaşlıların gençlerin herkesin işgal girişimine karşı sokaklara dökülmesi demokratik sistemlerde görüşen nadir bir şeydir. Bizim bu açıdan darbelere karşı, demokrasimizi enfekte etmeye çalışanlara karşı ne kadar bağışıklık kazanmış bir bünyeye sahip olduğumuz ortadadır. O gün FETÖ'nün ülkemizi işgal etmesine karşı bütün millet topyekün direnmiştir. Bedeli ödenmiş bir demokrasimiz var. Allah bize bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye duamız vardır. 15 Temmuz'daki şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

'Türkiye içinde Ayasofya ile eleştiriler çok yakışıksız'

Ayasofya 86 yıl sonra açıldı. Ezan, 16 Haziran 1950 yılında Menderes hükümeti tarafından özgürleştirilmişti. Geçmişte olduğu gibi cami olarak işlevini gerçekleştirmesi yönünde Cumhurbaşkanımız tarafından karar alınmış oldu. Türkiye kendi mülkiyetinde olan bir mekanın nasıl kullanacağına kendisi karar verir. Yabancı devletlerin eleştrileri var anlıyorum. Ama Türkiye içinden böyle eleştiriler çok yakışıksız. Fakat bunu tutup yabancı devletlerin argümanları üzerinden temellendirmenin yakışıksız olduğunu düşünüyorum.

'Bu nasıl bir laiklik anlayışı'

Siyaseti bu kadar dogmatik ele alan yaklaşım olabilir mi? Bir başkası çıkmış Türkiye'nin laik olmadığının göstergesidir diyor. Bu nasıl bir laiklik anlayışıdır. Bu laiklik anlayışının geçmişte yaşanmadığının... Bu laikçilik, laik devlet anlayışına karşı bir tavırdır. 500 yıl boyunca cami olarak kullanılan bir mekanın 86 yıl olarak müze kullanıldıktan sonra tekrar camiye dönüştürülmesi nasıl laikliğe karşı bir durum olabilir. Bunlar ben karşıyım der başka bir şey söyler. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmasına karşı bir tavırla sergiliyor. Bu toprakların tarihine saygısızlık deniyor. Bu toprakların alnı açıktır. Halen açık kiliselerimiz var. Bunlar devletimizin teminatı altındadır.