AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki AA ekibine tehdide tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık." ifadesini kullandı.



Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'da Anadolu Ajansı çalışanlarının hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yunanistan'da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler. Yunan makamları bu faşistleri bulmalı ve gereğini yapmalıdır. Yunanistan için bu olayın açığa çıkarılması ve tekrarının önlenmesi bir zorunluluktur."



