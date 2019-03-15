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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yeni Zelanda’daki terör saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 10:32
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yeni Zelanda’daki terör saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.


AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda Christchurch’te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları bir araya toplamış. İslam düşmanlığını yayanlar bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar. Nefret ideolojisi tüm insanlığı hedef alır. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli ve karşı koymalıdır. İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:32
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