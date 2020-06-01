  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık sistemi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık politikasının insan odaklı olması, korona döneminde açılan hastanelerin niteliğinde de görülüyor. Sağlık politikasını çerçeveleyen ise siyasetimizin demokratik gücüdür." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 01:49:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık sistemi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin uyguladığı sağlık politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgını sürecinde en başarılı mücadele yöntemini uygulayan ülkelerin başında geldiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlık politikasının insan odaklı olması, korona döneminde açılan hastanelerin niteliğinde de görülüyor. Sağlık politikasını çerçeveleyen ise siyasetimizin demokratik gücüdür. Millete dayanan siyaset, gücünü toplumsal talepten alarak doğru yönde ilerler. Türkiye'de, vatandaşı özne haline getiren siyaset, Türkiye'yi güçlü kılar her zaman. Siyasetimizin özü budur. Millet eksenli siyaset, insan odaklı sağlık politikası."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı