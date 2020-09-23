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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına destek:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına destek:

"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:31:28 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına destek:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddetin, bu ülkenin tüm insanlarına ihanet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor."

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