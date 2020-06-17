  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, “Dualarımız ve desteğimiz kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun.” Dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 02:08:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 'Pençe-Kartal' operasyonu hakkında açıklama yaptı. Çelik, "Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize saldıran teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir. Ülkemizin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütleri ülkemize saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullanmaktadır.” Dedi.

“Teröre destek vermek anlamına gelir”

Çelik, “Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye'nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları, teröre destek vermek anlamına gelir. Dualarımız ve desteğimiz kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun. " ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı