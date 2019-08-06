0553 313 94 23

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kaz Dağları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kaz Dağları ya da Türkiye’nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak yüksek bir hassasiyete sahibiz.

06 Ağustos 2019 Salı 20:39
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kaz Dağları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kaz Dağları ya da Türkiye’nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak yüksek bir hassasiyete sahibiz. Söz konusu yer Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta. Bu izinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiştir. Bizden önce kaldırılan bir sit izni söz konusudur. Siyanürle arama gibi bir işlem kesinlikle söz konusu değildir” dedi.


AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, Kaz Dağları bölgesinde gerçekleştirilen altın arama faaliyetlerine karşı sosyal medya üzerinden gösterilen tepkilere ilişkin önemli açıklamada bulundu. Çelik, “Kaz Dağları etiketiyle yapılan gündem söz konusu. Kaz Dağları ya da Türkiye’nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak yüksek bir hassasiyete sahibiz. En çok övündüğümüz konulardan bir tanesi hükümetlerimiz döneminde yapılan ağaçlandırma faaliyetleridir. Bu bahsedilen madenin Kaz Dağlarında olduğu şeklindeki haberlerin yalan olduğu açıktır. Arada 40 kilometre mesafe var. Olan yer Kaz Dağları değildir. Burada kesilen ağaçların tamamının yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği burada yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da gerçekleştirilecektir. Söz konusu yer Kaz Dağlarına 40 km uzaklıkta. Bu izinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiştir. Bizden önce kaldırılan bir sit izni söz konusudur. Siyanürle arama gibi bir işlem kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın galoş giyerek tarlaya girmesini eleştirmesi üzerine bir değerlendirmede bulunan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın halkımızla ilişkisini, halkın içinden bir lider olmasını, halkımızla iç içe olmasını eleştirecek son kişi CHP Genel Başkanıdır. Cumhurbaşkanımız ile halkımız arasında bir perde yoktur, mesafe yoktur. O gün ki tören sırasında gerçekleşmiş bir olaydır. Sürekli olarak vatandaşımızın evindedir, sofrasındadır. Kendisi taziye evine giriyor bu şekilde” diye konuştu.



“Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmeyen CHP’dir. Önce bir siyasi detoks yapsınlar”


CHP’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu "Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi" ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, “Siyasi etik, siyasi ahlak siyasetin nefes aldığı alandır. Siyaset sandıkta kurulur etikle nefes alır. Onların ne getireceğini görmek lazım. Bu konuda en çok bahsedenlerin siyasi etik dediklerinde sürekli bunun altına başka maddeler, başka tür hesaplaşmalar yerleştirdiklerini gördük. Getirdikleri zaman arkadaşlarımız bakarlar. Herhangi bir odağın, partinin ya da kurumun siyasi etikle ilgili bir laf etmesi için önce siyasi etik konusundaki kendi siyasetindeki toksinleri atması lazım, burada ciddi bir detoks gerekir. Bununda başlangıcı CHP için İş Bankası hisselerini hazineye devretmeleri olur. 1966’dan 1993’e kadar 5 defa Atatürk’ün vasiyetine aykırı şekilde Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna buradan gelecek gelirleri ödemediler. Atatürk’ün vasiyeti CHP’ye karşı mahkeme kararıyla tecelli etmiştir. Bu hisselerin CHP’ye verildiği zamanlarda CHP ile devlet özdeşti. Devlet özdeşliği söz konusu olduğunda Atatürk’ün bu hisseleri Türk milleti adına hazineye bıraktığı açıktır. Bu özdeşlik ortadan kalktıktan sonra CHP’nin yapması gereken bunları hazineye devretmektir. Atatürk’ün vasiyetinde buradan gelecek gelirin Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumuna Atatürk’ün bu kurumlara verdiği önem gereği verilmesi vardır. Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmeyen CHP’dir. Önce bir siyasi detoks yapsınlar. Bu hisseleri hazineye devretsinler. Ondan sonra siyasi etikle ilgili söylediği konuları ciddiye alalım. Önce herkes kendi evinin önünü süpürsün sonra siyasi etikle ilgili konular tartışılır. Arkadaşlarımız gündeme geldiğinde kendi gurubumuz bunu değerlendirecektir” açıklamasını yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    1. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    2. Kamu alımları 2019 son dakika
    3. Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen..
    4. HSBC ve Belçika vergi davasında..
    5. Başakşehir, Olympiakos maçının..
    6. Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
    7. Tarım ve Orman Bakanlığı: “Bursa’daki..
    8. Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem..
    9. AK Parti'den 'Kaz Dağları' açıklaması!
    10. 11. Büyükelçiler Konferansı
    11. Dujarric: İdlib ve çevresindeki..
    12. AK Parti Sözcüsü Çelik :"Fırat’ın..
    13. Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!
    14. Burundi'de sıtma alarmı
    15. Venezuela'dan Trump'a tepki
    16. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    17. Bakan Kasapoğlu, Paletli Yüzme Milli..
    18. Rusya'dan Amerika'ya 'ekonomik..
    19. Air Canada'dan başörtüsü skandalı
    20. Antalya’da Jennifer Lopez heyecanı
    21. Futbol: Hazırlık maçı
    22. Erzincan'daki operasyonda 42 kilo 500..
    23. Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı
    24. "ABD bölgede provokatif girişimlerde..
    25. Mersin'de akaryakıt yüklü tanker..
    26. Bakan Kasapoğlu Sualtı Hokeyi Milli..
    27. Üniversite kayıtları internet..
    28. İzmir'de sahte içki operasyonu
    29. ABD'den dünyaya Venezuela tehdidi
    30. Okan Buruk: Turu geçen taraf olmak..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak