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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in iftiralarına tepki
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in iftiralarına tepki

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:05:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in iftiralarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına, sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir. Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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