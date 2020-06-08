AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini belirterek, "Fethullahçı Terör Örgütü'nün, her zaman olduğu gibi milletimizin zor zamanında, aynı ihanet duygusuyla ve motivasyonu ile hareket ettiği bir kere daha tespit edilmiştir." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini, aksi takdirde eski sıkıntılarla tekrar karşılaşılacağını hatırlatarak başlayan Çelik, MKYK toplantısında İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Medya Tanıtım Başkanlığının sunumlar yaptığını, dış politika ve sosyal meseleler ile TBMM çalışmalarının değerlendirildiğini söyledi.

Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Ömer Çelik, "Şimdiye kadar tedavisi tamamlanıp taburcu edilen yaklaşık 140 bin vatandaşımız var. Bütün bu süreçleri takip ettiğimizde, Türkiye'nin dünyadan pozitif olarak ayrıştığını net bir şekilde görmek mümkün ama bu kazanımlarımızı koruyabilmemiz, tamamen bundan sonra uyuyacağımız tedbirlere bağlı. Bütün dünya; ikinci, üçüncü bir dalgadan bahsediyor, bunların olup olmaması, tekrar zorluklarla karşılaşıp karşılaşmamamız maske, temizlik ve mesafe tedbirlerine uyumamıza bağlı." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid-19 kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili geniş bir sunum gerçekleştirdiğini aktaran Çelik, "Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacağına, yurt dışından gelişler, yurt dışına gidişler konusunda ve turizmle ilgili hareketlilikler konusunda hangi tedbirlerin alınacağını, kazanımlarımızı nasıl koruyacağımıza dair geniş kapsamlı bir sunum oldu. MKYK'mız da karşılıklı soru cevaplarla onu değerlendirdi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kapsamlı bir sunum yaptığını söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Özellikle, 144 bin civarında Vefa Sosyal Destek Grubu üyesinin pandemi sürecinde yaptığı çalışmalar, son derece kayda değer çalışmalardır. Bakanımız bunların nasıl koordine edildiğini, bu arkadaşlarımızın nasıl bir motivasyonla çalıştığını, İçişleri Bakanlığında bunun için kurulan sistemleri ayrıntılı bir şekilde bizimle paylaştılar. Vefa Sosyal Destek Grubu mekanizmasının kurulmasıyla gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kuruldu, bunda emeği geçen Bakanımız başta olmak üzere bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Burada çalışanlarımız, emek verenlerimiz, gayret eden arkadaşlarımızın hiçbir zaman emeklerinin karşılığını veremeyiz, takdir edemeyiz."

- Vefa Sosyal Destek Grupları 15,5 milyon evi ziyaret etti

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının da büyük emek verdiğini anımsatan Ömer Çelik, bugün bir Avrupa ülkesinde yaşlıların, evlerinde vefat ettikten 1-2 hafta sonra bulunduğuna dair haberler olduğunu hatırlatarak, "Pek çok yaşlının bu şekilde öldüğüne dair haberler vardı. Bazı yerlerde terk edilmiş bakımevlerinde, kimsenin ulaşmadığı bir şekilde hayatlarını kaybettiklerine dair haberler var. Türkiye, önce büyüklerine vefasını göstermiştir. Biz büyüklerimizden bahsederken 'Allah başımızdan eksik etmesin.' deriz. Allah hiçbirini başımızdan eksik etmesin, hepsine sağlık ve sıhhat versin." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının 15,5 milyon ev ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çok büyük bir rekordur, yaşlıları ziyaret etmeleri, başka yardımlar götürmeleri, çeşitli haberleri bilgileri onlara ulaştırmaları, maaşların dağıtımıyla beraber toplamda 15,5 milyon ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Tabii bu süreçte yine İçişleri Bakanlığımız, dünyadaki birçok provokasyonlar gibi Türkiye'de de Kovid ile ilgili olarak birtakım provokasyon ve yalan haberlere güçlü bir şekilde ulaşmıştır.

Bakanımızın verdiği bilgiye göre 11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür. Fethullahçı Terör Örgütü'nün her zaman olduğu gibi, milletimizin zor zamanında, aynı ihanet duygusuyla ve motivasyonu ile hareket ettiği bir kere daha tespit edilmiştir."

- Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede son zamanlarda tarihi rekorlar gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, "İçişleri Bakanımız da sosyal medya hesabından bunları paylaşıyor. Yakın zamanda 941'e çıkmıştı ölüm sayısı, bunun 300 civarına inmesi, uyuşturucu ile mücadele konusunda hem Bakanlığımızın yaptığı faaliyetlerin gücünü gösteriyor hem de farkındalık konusundaki çalışmaların bir netice aldığını gösteriyor." dedi.

Çelik, "Vefa Sosyal Destek Gruplarının tüm bu süreçte sahayı tutması, pek çok sosyal komplikasyonu önlemiştir. Vatandaşlarımızın hizmetine koşması, bunu tarihi kayda geçiren çalışmalar da yapacağız. Bununla ilgili olarak bazı film çalışmaları, bazı belgesel çalışmaları da gerçekleştirilecek. Çünkü başka ülkeler için de Türkiye'nin bu dönemde ortaya koyduğu uygulamalar örnektir." ifadelerini kullandı.

- Kadına şiddet

Bütün bu süreç içerisinde en hassas oldukları konulardan bir tanesinin de kadına şiddet olduğunu vurgulayan Çelik, son günlerde yaşanan olaylardan üzüntü duyduklarını belirtti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kadına şiddetle mücadele konusuna parti olarak çok hassas yaklaştıklarını, hükümetin bu konudaki çalışmalarıyla tam bir koordinasyon içerisinde olduklarını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Buna müdahale konusunda 1005'e yakın merkez, İçişleri Bakanlığımız tarafından kurulmuştur, bunlara gereken eğitimler verilmiştir. Dolayısıyla binin üstünde mekanizmayla bu şikayetler alınmakta ve müdahaleler yapılmaktadır.

Gerek partimize bildirilmesi gerek bakanlığımıza bildirilmesi, ilgili merkezlere bildirilmesi konusunda tereddütsüz çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez ama kadına şiddet asla kabul edilemez. Bu konudaki çalışmayı daha güçlü bir şekilde sürdürmemiz gerektiği açıktır."

- "Terörle mücadeleyi de unutmuyoruz"

Organize suç örgütlerinin çeşitli şekilde medyaya yansıyan açıklamalarının, vatandaşı rahatsız ettiğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Ulusal ve yerel düzeyde 110'a yakın organize suç örgütü, tamamen kontrol altına alınmıştır, bertaraf edilmiştir. Bunlarla ilgili olarak adli süreçler başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığımız, bütün bu ortaya çıkan tablonun giderilmesi konusunda büyük bir performans göstermiştir.

Tabii bir yandan bunlarla mücadele ederken bir yandan yeni hastaneler açarken terörle mücadeleyi de unutmuyoruz. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekatlarının başarısı Türkiye'nin terörle mücadelesinde kayda değer bir gelişme ortaya koymuştur. Tabii ki bunun devamı da gelecektir. Demokrasimizi korumak için, hukuk devletimizi korumak için, cumhuriyetimizi korumak için, medeni toplum düzenimizi, hukuk düzenimizi, insan hak ve hürriyetleri düzenimizi korumak için, terörle mücadele etmek en başta olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir."

(Sürecek)