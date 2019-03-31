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AK Parti Sözcüsü Çelik: “Malatya’daki kavga partiler arası bir mesele gibi sunuluyor, bundan uzak durmak gerekir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim günü Malatya’daki kavgada vatandaşların hayatını kaybetmesinin çok acı bir olay olduğunu belirterek, “Demokrasimizi güçlendirmek için irade ortaya koyduğumuz günde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olayın gerçekleşmesi hepimiz için üzüntü kaynağıdır” dedi.

31 Mart 2019 Pazar 15:42
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Malatya’daki kavga partiler arası bir mesele gibi sunuluyor, bundan uzak durmak gerekir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim günü Malatya’daki kavgada vatandaşların hayatını kaybetmesinin çok acı bir olay olduğunu belirterek, “Demokrasimizi güçlendirmek için irade ortaya koyduğumuz günde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olayın gerçekleşmesi hepimiz için üzüntü kaynağıdır” dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oyunu Adana’da mezun olduğu Lütfiye Kısacık İlkokulunda 1071 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanan Çelik, Malatya’da iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, “Partiler arası bir mesele gibi sunuluyor, bundan uzak durmak gerekir. Bu olaylar siyaset yapma meselesi değildir. Partiler arası bir husumetmiş gibi sunulması gibi sorumsuzluktan kaçınmak gerekir. Vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.


Çelik, herkesin iddialarını anlattığı hür ve açık bir propagandayla yürüttüğü bir seçim süreci olduğunu söyleyerek, “Herkesin memleket için neyi amaçladığını milletimiz gördü. Sonuç olarak karar vatandaşlarımızın, milletimizin olacaktır. Türkiye’nin en büyük gücü demokrasisidir. Sandığa gitme yönündeki büyük iradeyi buradan selamlamış oluyoruz. Hepimiz oyumuzu kullanıyoruz, geleceğimize karar veriyoruz. Umarız demokrasimizi, istikrarımızı güçlendiren, Türkiye’nin geleceğine emin adımlarla yürümesine yol açan bir netice sandıkta tecelli eder” diye konuştu.


Malatya’da kavgada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Çelik, “Vatandaşlarımızın seçim günü böyle bir sebeple hayatını kaybetmesi çok acı bir olay. Sandığa gittiğimiz, demokrasimizi güçlendirmek için irade ortaya koyduğumuz günde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olayın gerçekleşmesi hepimiz için üzüntü kaynağıdır. Sabahın ilk saatlerinden itibaren İçişleri Bakanımız konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız da bu konudan büyük üzüntü duydu. Şimdi emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkması için çalışma yürütecek. Türkiye’nin demokrasisi için önemli bir gündür. Vatandaşlarımız soğukkanlılıkla, sükunet içinde herhangi bir tahrik ve provokasyon karşısında soğukkanlılıklarını koruyarak ilgili görevlileri emniyet görevlilerini çağırarak olaylara müdahale edilmeli” ifadelerini kullandı.


Çelik, Malatya’daki kavganın partiler arası bir mesele gibi sunulduğunu, bundan uzak durmak gerektiğini kaydederek, “Bu olaylar siyaset yapma meselesi değildir. Partiler arası bir husumetmiş gibi sunulması gibi sorumsuzluktan kaçınmak gerekir” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:42
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