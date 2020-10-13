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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir."
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir."

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:37:37 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir."
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