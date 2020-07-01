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Aktüel

AK Parti, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla "gönül seferberliği" başlattı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 23:18:37 -
AK Parti, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla "gönül seferberliği" başlattı

ANKARA (AA) - AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımla "gönül seferberliği" başlatıldı.

"#GönülSeferberliği" etiketiyle partinin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımda, "Gönüllüyüz, 83 milyonun kapısını çalmaya, derdine ortak olmaya, sorunlarına çözüm bulmaya, milletimizin umudu olmak, umudu olanların yanında durmak için gönüllüyüz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı konuşmalarından bazı bölümlerin kullanıldığı videoda, AK Parti döneminde yapılan hizmetlere, 15 Temmuz gecesine, yurt dışına koronavirüs salgını dolayısıyla gerçekleştirilen yardımlara ve bazı toplumsal olaylara ait görüntüler de paylaşıldı.

Videonun son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Unutmayınız, siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır. Hemen yarından tezi yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz." sözlerinin ardından, "Birlikte daha büyük Türkiye için gönül seferberliği başlıyor." ifadesi yer aldı.


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